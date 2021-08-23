"Удушение свободы слова": Песков оценил украинские санкции против российских СМИ

Санкции, которые Киев ввёл в отношении нескольких российских медиакомпаний, стали очередным шагом по блокированию на Украине потоков информации о России, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.

"Это еще один шаг на пути, фактически, наверное, удушения свободы слова в Украине и зачистки информационного поля страны от неугодных и некомфортных информационных потоков", — заявил журналистам Дмитрий Песков.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский подписал указ, вводящий в действие решения СНБО о блокировке доступа к веб-ресурсам ряда российских медиакомпаний.

Всего под украинские санкции попали 12 юрлиц из РФ. Ограничения введены, в частности, в отношении АО "Бизнес ньюс медиа" и принадлежащего ему портала издания "Ведомости". Кроме того, в санкционном списке оказались АО "ТРК-3", Фонд изучения исторической перспективы, Ассоциация благотворительной помощи "Взаимопомощь", информационное агентство "Анна-ньюс", а также ООО Лайт-принт", "Народные новости","Наше завтра" и "Новинфо".

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