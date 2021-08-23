Политолог: Медведеву грозит "политическое небытие"

Журналист, политолог, лидер "Российской партии свободы и справедливости" Максим Шевченко заявил, что новым руководителем партии "Единая Россия" станет глава Минобороны Сергей Шойгу, который был одним из основателей этой политической силы.

Шевченко считает, что нынешний председатель партии "Единая Россия" и зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев уйдет в отставку. Ему грозит "политическое небытие".

"Я думаю, что полное политическое небытие, полная отставка — это его удел. Его эпоха окончательно сейчас окончилась. Я думаю, его сменит Шойгу", — сообщил эксперт в беседе с URA. RU.

По мнению политолога, Шойгу уйдет с поста главы Минобороны, чтобы возглавить "Единую Россию" и в будущем занять кресло председателя правительства или заменить Владимира Путина на должности главы государства.

Директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников согласен с коллегой, что Шойгу сменит Медведева и возглавит "Единую Россию", поскольку рейтинг и доверие у министра обороны выше, чем у зампреда Совбеза РФ. Однако Медведева вряд ли спишут со счетов, поскольку у власти есть на него свои планы, считает Солонников.

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