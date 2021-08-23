"Какая-то коморка": в Госдуме оценили идею с офисами "Крымской платформы"

Открытие офисов "Крымской платформы" вне Украины не изменит ситуацию внутри страны, а также в Крыму, заявил RT первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.

"От того, что где-то какая-то коморка откроется с большой надписью, что это некая платформа, ситуация на Украине не изменится. И волеизъявление людей Крыма не поменяется", — подчеркнул парламентарий.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о намерении открыть офисы "Крымской платформы" в некоторых странах. По мнению Виктора Водолацкого, представителям стран, которые согласятся на открытие офисов "Крымской платформы", нужно побывать в Крыму.

Напомним, форум "Крымская платформа" планируется провести в Киеве 23 августа. Предполагается, что участие в нём примут представители 44 стран. В ходе планируется обсудить перспективы возвращения Крыма в состав Украины.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал форум шабашем, на котором Запад продолжит "пестовать неонацистские и расистские настроения Киева".

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