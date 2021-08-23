Владимир Путин присвоил аэропорту Грозного имя Ахмата Кадырова

Международному аэропорту в Грозном присвоено имя первого президента Чечни Ахмата Кадырова. Соответствующий указ подписал 23 августа президент РФ Владимир Путин.

В документе, размещённом на официальном портале правовой информации, говорится:

"Присвоить международному аэропорту Грозный (Северный) имя А. А. Кадырова. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания".

Имя Ахмата Кадырова присвоено грозненскому аэропорту в день рождения первого президента Чечни. Ахмат Кадыров родился 23 августа 1951 года в Караганде, куда его родителей выслали в 1944 году. В апреле 1957 года семья Кадыровых вернулась в Чечено-Ингушскую АССР, в село Центарой.

В июне 2000-го президент РФ назначил Ахмада Кадырова главой администрации Чеченской Республики. В октябре 2003 года он был избран президентом Чечни.

Девятого мая 2004 года Ахмат Кадыров погиб в результате теракта, произошедшего на грозненском стадионе "Динамо", где проходил концерт по случаю Дня Победы.

На следующий день президент РФ Владимир Путин присвоил Ахмату Кадырову звание Героя России (посмертно).

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