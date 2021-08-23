В Совфеде высказались за ограничение сбора персональных данных в магазинах

Возможности магазинов собирать персональные данные россиян могут ограничить. О целесообразности данного шага заявила РИА Новости первый заместитель председателя комитета Совфеда по конституционному законодательству Ирина Рукавишникова.

«Вполне логично подумать над законодательным ограничением сбора персональных данных, которые объективно не требуются для совершения той или иной сделки ", - сказала представитель парламента.

Она подчеркнула, законодательные требования, касающиеся защиты персональных данных, которые являются нематериальным активом гражданина, будут ужесточаться, как и надзор за их соблюдением.

По словам Ирины Рукавишниковой, на данный момент магазины не всегда соблюдают нормы законодательства о защите персональных данных. Например, для получения бонусной карты в некоторых торговых точках покупателю приходится заполнить анкету, в которой иногда, помимо ФИО, телефона и электронной почты, требуется указать место рождения, а также написать о своём образовании, семейном положении и среднем заработке.

Парламентарий одобрила подход магазинов, которые выдают бонусные карты, не требуя взамен персональных данных покупателей.

«За таким подходом будущее", - сказала Ирина Рукавишникова.

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