Лавров об отношениях РФ и США: "От Карибского кризиса мы сейчас далеки"

Отношения России и США в настоящее время далеки от пика советско-американской конфронтации — Карибского кризиса, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью венгерской газете "Мадьяр Немзет".

Отвечая на вопрос, сравнима ли ситуация в сфере политики безопасности в настоящее время с периодом Холодной войны, министр сказал:

"От низшей точки советско-американской конфронтации в виде "Карибского кризиса" 1962 г., когда мы оказались буквально на грани ядерной войны, мы сейчас далеки. Однако нельзя игнорировать противоречия между основными мировыми игроками, которые, к сожалению, продолжают углубляться".

В качестве причин для противоречий Сергей Лавров назвал

попытки сдерживания развития РФ и Китая Вашингтоном,

наращивание сил США на европейском и тихоокеанском направлениях,

а также демонтаж системы договорённостей в сфере контроля над вооружениями.

Вместе с тем министр напомнил о принятом президентами РФ и Америки по итогам встречи в Женеве совместном заявлении об обоюдной приверженности принципу, согласно которому в ядерной войне не может быть победителей, и она никогда не должна быть развязана.

"Путь к деэскалации напряженности очень непрост. В отличие от эпохи Холодной войны, далеко не всё, хотя и многое, в этой области зависит от российско-американских договоренностей", — подчеркнул Сергей Лавров.

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