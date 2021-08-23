Отношения России и США в настоящее время далеки от пика советско-американской конфронтации — Карибского кризиса, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью венгерской газете "Мадьяр Немзет".
Отвечая на вопрос, сравнима ли ситуация в сфере политики безопасности в настоящее время с периодом Холодной войны, министр сказал:
"От низшей точки советско-американской конфронтации в виде "Карибского кризиса" 1962 г., когда мы оказались буквально на грани ядерной войны, мы сейчас далеки. Однако нельзя игнорировать противоречия между основными мировыми игроками, которые, к сожалению, продолжают углубляться".
В качестве причин для противоречий Сергей Лавров назвал
Вместе с тем министр напомнил о принятом президентами РФ и Америки по итогам встречи в Женеве совместном заявлении об обоюдной приверженности принципу, согласно которому в ядерной войне не может быть победителей, и она никогда не должна быть развязана.
"Путь к деэскалации напряженности очень непрост. В отличие от эпохи Холодной войны, далеко не всё, хотя и многое, в этой области зависит от российско-американских договоренностей", — подчеркнул Сергей Лавров.
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