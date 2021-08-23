Путин поручил повнимательнее присматриваться к беженцам из Афганистана

Владимир Путин считает, что внезапный крах поддерживаемого американцами правительства в Афганистане может создать серьезную угрозу для стран Азии, в том числе и России.

Выступая в воскресенье в рамках встречи с членами правящей партии "Единая Россия" в преддверии парламентских выборов, президент заявил, что число гражданских лиц, бегущих из Кабула, создает проблемы для международного сообщества:

"Кто эти беженцы? Как мы можем сказать? Их могут быть тысячи, а то и миллионы, — сказал Путин. — До границы тысяча километров — они сядут на любой транспорт — на машину, даже на осла — и разбегутся по степи".

По словам российского президента, это создает потенциальную угрозу безопасности и "имеет прямое отношение к нашим гражданам.”

"Мы не хотим иметь на своей территории боевиков под видом беженцев, — сказал Путин, напомнив, волну террористических актов два десятилетия назад потрясших Россию на фоне событий в Чечне: — Мы не хотим повторять то, что произошло в 90-х и середине 2000-х годов… у нас были те ужасы, которые сейчас повторяются на территории Афганистана”.

Далее Путин заявил, что одна из причин, по которой Россия нанесла удары по "Исламскому государству*” в Сирии и предоставила военную помощь правительству президента Башара Асада в Дамаске, заключается в том, чтобы не дать стране "превратиться в своего рода Афганистан и стать питательной средой для терроризма".

Российский лидер также раскритиковал планы западных стран, в том числе США, переселить афганских переводчиков и других лиц, подвергающихся риску репрессий талибов*, в страны региона, такие как Узбекистан. По словам Путина, это "унизительная” просьба и представляет угрозу безопасности России.

Напомним, в 2016 году президент поручил ФСБ внимательно следить за теми, кто прибывает в страну в качестве беженцев или путешествует дальше по Европе:

"Причиной кризиса беженцев является дестабилизация целых регионов мира, прежде всего на Ближнем Востоке”, — сказал он тогда.

*организация, входящая в список запрещенных террористических группировок и запрещенная в России.

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