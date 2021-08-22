Лавров рассказал о программе поддержки соотечественников за рубежом

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия готовит меры по защите соотечественников за границей.

"Мы сейчас уделяем этому повышенное внимание в самых разных смыслах", — отметил Лавров на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным с "Единой Россией".

Лавров рассказал, что соотечественники за рубежом заинтересованы в поддержке российской стороны для использования потенциала в странах с целью отстаивать память о Великой Отечественной войне.

По словам Лаврова, Россия готовит ряд предложений по поддержке соотечественников: защита языковых, культурных и других прав россиян за рубежом.

Министр заявил, что меры по поддержке будут применены для стран дальнего и ближнего зарубежья. Более детальное обсуждение проекта по поддержке россиян за рубежом планируется в октябре на Всемирном конгрессе российских соотечественников.

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