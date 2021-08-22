Путин высказался о судьбе "Единой России" после выборов

Президент РФ Владимир Путин рассказал, что надеется сохранить позиции "Единой России" после выборов.

По его словам, партия должна сохранить позиции на законодательном уровне для того, чтобы принимать решения в интересах страны. Об этом президент сказал на встрече с представителями партии.

Ранее Путин принял участие в церемонии поднятия государственного флага на Поклонной горе в Москве в честь Дня флага.

Выборы в Государственную думу начнутся с 17 сентября. Предвыборный марафон будет открыт Первым каналом 24 августа. Телеканал покажет дебаты политических партий перед выборами в Госдуму.

Сообщалось, что в первом выпуске будет представлено четыре партии. По информации Первого канала, график трансляций агитационных роликов будет представлен "Российской газетой".

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