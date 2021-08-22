Президент РФ Владимир Путин рассказал, что надеется сохранить позиции "Единой России" после выборов.
По его словам, партия должна сохранить позиции на законодательном уровне для того, чтобы принимать решения в интересах страны. Об этом президент сказал на встрече с представителями партии.
Ранее Путин принял участие в церемонии поднятия государственного флага на Поклонной горе в Москве в честь Дня флага.
Выборы в Государственную думу начнутся с 17 сентября. Предвыборный марафон будет открыт Первым каналом 24 августа. Телеканал покажет дебаты политических партий перед выборами в Госдуму.
Сообщалось, что в первом выпуске будет представлено четыре партии. По информации Первого канала, график трансляций агитационных роликов будет представлен "Российской газетой".
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