"Равнение на русофобское крыло НАТО": МИД оценил недопуск судов РФ в порт Сеуты

Отказ властей Испании выдать разрешение на заход кораблей Северного флота ВМФ России в порт города Сеута противоречит подписанной между двумя странами Декларации о стратегическом партнерстве, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Указанный шаг несомненно противоречит духу подписанной между двумя странами в 2009 г. Декларации о стратегическом партнерстве, а также конструктивно развивавшемуся в последние годы российско-испанскому взаимодействию", — сказала Мария Захарова.

По её словам, отказ пустить корабли Северного флота в испанский порт вызвал недоумение в МИД России.

В министерстве удивились также допущенной испанскими властями утечке информации о произошедшем в центральные СМИ страны. Мария Захарова предположила, что это связано с желанием Испании показать "своё равнение на русофобское крыло НАТО" в связи с предстоящим саммитом стран-членов альянса, который планируется провести в следующем году в Мадриде.

Напомним, власти Испании не пустили в порт Сеута противолодочный корабль "Вице-адмирал Кулаков" и спасательное буксирное судно "Алтай", которые хотели зайти туда для дозаправки и пополнения запасов продовольствия.

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