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Киев отказал представителю Крыма в участии в форуме "Крымская платформа"

Политика

В Киеве проигнорировали заявку на участие в форуме "Крымская платформа" руководителя рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте РФ Александра Молохова. Об этом он сообщил РИА Новости.

Киев отказал представителю Крыма в участии в форуме "Крымская платформа"

По словам Александра Молохова, он собирался принять участие в форуме в качестве руководителя Международной ассоциации "Таврида". Представитель Крыма намеревался, в частности, поднять на форуме темы водной и энергетической блокады полуострова и санкционной политики украинских властей.

Однако, как предположил Александр Молохов, правда о Крыме устроителям форума не нужна.

"Их интерес состоит только в одном — устроить пропагандистский шабаш русофобских ведьмаков на берегу Днепра", — заявил собеседник агентства.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров назвал саммит "Крымская платформа" шабашем, на котором Запад продолжит пестовать неонацистские и расистские настроения Киева.

Напомним, форум планируется провести в Киеве 23 августа. Ожидается, что его участниками станут представители 44 стран. Они планируют обсудить перспективы возвращения Крыма в состав Украины.

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"Крым надо было возвращать ещё при Ельцине"
Автор: Владимир Васютченко, Куратор: Олег Артюков
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