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Глава МИД Украины и секретарь СНБО попали под санкции РФ

Политика

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба и секретарь Совета национальной безопасности и обороны страны Алексей Данилов попали под российские санкции.

Глава МИД Украины и секретарь СНБО попали под санкции РФ

20 августа премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о расширении на 73 человека списка официальных лиц Украины, в отношении которых действуют персональные экономические санкции.

По информации РБК, помимо главы МИД и секретаря СНБО, в санкционном списке оказались, в частности, первый замминистра иностранных дел Украины Эмине Джапарова, глава Счетной палаты Валерий Пацкан, губернатор Днепропетровской области Валентин Резниченко, советник министра энергетики Елена Зеркаль, уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова и бывший депутат Рады Надежда Савченко.

Напомним, указ "О применении специальных экономических мер в связи с недружественными действиями Украины в отношении граждан и юридических лиц РФ" подписал в октябре 2018 года президент России Владимир Путин.

Санкции в отношении официальных лиц Украины предполагают относятся блокировка счетов и имущества на территории РФ, а также запрет на вывод капитала из России. На данный момент в санкционный список попали уже 922 человека.

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Автор: Владимир Васютченко, Куратор: Олег Артюков
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