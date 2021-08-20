Путин попросил Меркель повлиять на Киев ради урегулирования конфликта в Донбассе

Президент РФ Владимир Путин попросил находящуюся в Москве федерального канцлера Германии Ангелу Меркель в ходе планируемого визита в Киев повлиять на власти Украины с целью выполнения ими обязательств по урегулированию конфликта в Донбассе.

В ходе пресс-конференции по итогам переговоров с канцлером Германии Владимир Путин отметил, что Украина приняла ряд законов, которые по своей сути противоречат минским соглашениям. Из-за этого складывается впечатление, что Киев решил отказаться от мирного разрешения конфликта на востоке Украины.

"В этой связи ещё раз просим госпожу федерального канцлера, в том числе и с учётом предстоящего визита в Киев, повлиять на украинскую сторону в плане выполнения всех взятых ранее на себя обязательств", — заявил российский президент.

Как сообщает "Интерфакс", в ходе состоявшихся 20 августа в Москве переговоров президент РФ Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель выразили обеспокоенность возросшим напряжением на линии соприкосновения на востоке Украины.

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