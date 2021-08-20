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WSJ: Путин на встрече с Байденом высказался против войск США в Центральной Азии

Политика

Российский президент Владимир Путин выступил против любой роли американских войск в странах Центральной Азии в ходе состоявшейся в июне 2021 года в Женеве встречи с президентом США Джо Байденом, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на высокопоставленных чиновников в двух странах.

WSJ: Путин на встрече с Байденом высказался против войск США в Центральной Азии

По информации издания, обмен мнениями лидеров США и России, о котором ранее не сообщалось, усложнил возможности американских военных по размещению беспилотных летательных аппаратов и других сил по борьбе с терроризмом в странах, граничащих с Афганистаном. Эта проблема усугубилась после произошедшего в минувшие выходные краха правительства и армии Афганистана.

По мнению некоторых бывших и действующих чиновников США, высказанные Путиным Байдену возражения указывают на то, что Москва настроена сохранить Центральную Азию в качестве своей сферы влияния, а не расширять сотрудничество с Америкой в связи с ситуацией в Афганистане.

“Русские не заинтересованы в том, чтобы США вернулись туда”, - заявил изданию бывший эксперт Госдепартамента по Евразии Пол Гобл.

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