Постоянный представитель России при Организации объединённых наций Василий Небензя заявил, что Москва будет сотрудничать в Афганистане только с силами, не связанными с террористами.
По его словам, имеется в виду, прежде всего, ИГ* и "Аль-Каида"*(организации признаны террористическими и запрещены в РФ).
Он выразил надежду, что все "афганские стороны" откажутся от насильственных действий и будут стремиться урегулировать ситуацию в стране.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что исключение "Талибана"* (организация признана террористической и запрещена в РФ) из списка террористов будет зависеть от "конкретных действий, шагов и политики" талибов.
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