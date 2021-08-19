Постпред РФ при ООН: "Россия не будет сотрудничать с террористами в Афганистане"

Постоянный представитель России при Организации объединённых наций Василий Небензя заявил, что Москва будет сотрудничать в Афганистане только с силами, не связанными с террористами.

По его словам, имеется в виду, прежде всего, ИГ* и "Аль-Каида"*(организации признаны террористическими и запрещены в РФ).

Он выразил надежду, что все "афганские стороны" откажутся от насильственных действий и будут стремиться урегулировать ситуацию в стране.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что исключение "Талибана"* (организация признана террористической и запрещена в РФ) из списка террористов будет зависеть от "конкретных действий, шагов и политики" талибов.

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