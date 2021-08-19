"Отменить реформу": Адвокат оценил законопроект о снижении пенсионного возраста

Российским властям нужно отменить пенсионную реформу, заявил "Свободной прессе" адвокат и общественный деятель Дмитрий Аграновский, комментируя внесённый в Госдуму законопроект о снижении пенсионного возраста.

"Призываю власти отменить реформу. Иначе рано или поздно они услышат голос истории", — сказал адвокат.

По его словам, закон о пенсионной реформе, как известно, вступивший в силу в 2019 году, стал одним из самых возмутительных за всю постсоветскую эпоху России.

Дмитрий Аграновский заявил, что по негативному воздействию пенсионную реформу можно сравнить с приватизацией и монетизацией льгот в 2004 году.

По мнению общественного деятеля, эта реформа не просто не нужна, но ещё и идёт против мирового тренда, так как в развитых странах в настоящее время чаще принимают решение о снижении пенсионного возраста.

Напомним, законопроект, внесенный в Госдуму депутатами из фракции КПРФ, предполагает снижение с 1 января 2022 года возраста, который даёт право на назначение страховой пенсии по старости, до дореформенных значений.

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