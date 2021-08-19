EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
46 иностранцев были депортированы за драку в Москве
Космонавт сообщил о громко скрипящих петлях в новом модуле МКС
Цискаридзе в компании шестерых красавцев мужчин искупался в море
Специалист рассказал о реакции россиян на цены продуктов
Эксперт оценил вероятность вспышки в России опасного заболевания от комаров
Галкин ответил на нападки Собчак по поводу замка в деревне Грязь
"Талибан"* объявил о создании Исламского Эмирата Афганистан
Лавров: "Россия поддерживает вывод иностранных войск из Ливии"
Лекарства или деньги: ряд россиян получит осенью надбавку к пенсии

"Отменить реформу": Адвокат оценил законопроект о снижении пенсионного возраста

Политика

Российским властям нужно отменить пенсионную реформу, заявил "Свободной прессе" адвокат и общественный деятель Дмитрий Аграновский, комментируя внесённый в Госдуму законопроект о снижении пенсионного возраста.

"Отменить реформу": Адвокат оценил законопроект о снижении пенсионного возраста

"Призываю власти отменить реформу. Иначе рано или поздно они услышат голос истории", — сказал адвокат.

По его словам, закон о пенсионной реформе, как известно, вступивший в силу в 2019 году, стал одним из самых возмутительных за всю постсоветскую эпоху России.

Дмитрий Аграновский заявил, что по негативному воздействию пенсионную реформу можно сравнить с приватизацией и монетизацией льгот в 2004 году.

По мнению общественного деятеля, эта реформа не просто не нужна, но ещё и идёт против мирового тренда, так как в развитых странах в настоящее время чаще принимают решение о снижении пенсионного возраста.

Напомним, законопроект, внесенный в Госдуму депутатами из фракции КПРФ, предполагает снижение с 1 января 2022 года возраста, который даёт право на назначение страховой пенсии по старости, до дореформенных значений.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

ХАЗИН: Пенсионная реформа вообще не имеет никакого смысла
Автор: Владимир Васютченко, Куратор: Олег Артюков
Последние материалы
Скончался знаменитый мультипликатор Евгений Михельсон
46 иностранцев были депортированы за драку в Москве
Космонавт сообщил о громко скрипящих петлях в новом модуле МКС
Цискаридзе в компании шестерых красавцев мужчин искупался в море
Специалист рассказал о реакции россиян на цены продуктов
Чем опасна краснуха у взрослых
"Отменить реформу": Адвокат оценил законопроект о снижении пенсионного возраста
Эксперт оценил вероятность вспышки в России опасного заболевания от комаров
Галкин ответил на нападки Собчак по поводу замка в деревне Грязь
"Талибан"* объявил о создании Исламского Эмирата Афганистан
Популярное
Новости Белоруссии
Потакая Лукашенко, Россия теряет Среднюю Азию

Стоит ли удивляться, что Киргизия, Казахстан, Азербайджан сюрпризы преподносят? Откуда такая русофобия там цветёт пышным цветом?

Потакая Лукашенко, Россия теряет Среднюю Азию
Единственная невзятая талибами* провинция Афганистана собирает ополчение
Мир. Новости мира
Единственная невзятая талибами* провинция Афганистана собирает ополчение
Одиночные виды
Сбежавшей из Белоруссии Тимановской стало плохо на соревнованиях в Польше
Мир. Новости мира
Украина хотела, но не смогла забрать своих граждан из Афганистана
Андрей Мартынюк Зеленский и Конституционный суд узаконили дискриминацию русскоязычных граждан Андрей Мартынюк Любовь Степушова Мишустин предупредил Казахстан: не нужно повторять украинский сюжет Любовь Степушова Вячеслав Шпаковский Электромагнитная винтовка Гаусса: электричество, которое... стреляет Вячеслав Шпаковский
Политика. Новости и аналитика
Горбачёв: неудачная война Америки была "плохой идеей с самого начала"
Российский шоу-бизнес
Певица МакSим впервые полностью показала исхудавшую фигуру после болезни
Посол РФ в Кабуле: "Ситуация новая для всех"
Мир. Новости мира
Посол РФ в Кабуле: "Ситуация новая для всех"
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников