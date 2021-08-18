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Имидж губернатора Беглова оказался под защитой ресурсов Пригожина

Политика

Скандалы продолжают преследовать Петербург в преддверии выборов. В ходе заседания городского Заксобрания, возглавляемого Вячеславом Макаровым, депутаты решили направить обращение в адрес главы Центризбиркома Эллы Памфиловой. Они просят чиновницу оказать влияние на сложившуюся ситуацию.

Имидж губернатора Беглова оказался под защитой ресурсов Пригожина

Депутатов ЗакСа не устраивают возникающие инциденты, связанные с запретом регистрации в качестве кандидатов на выборы представителей ряда партий, в их числе кандидат от "Родины" Татьяна Буланова.

Также появляются сведения о вероятных фальсификациях и нарушениях в процессе сбора подписей "Российской партии свободы и справедливости". Противоречием действующим нормам российского права стало и решение депутатов Законодательного собрания отправить члена горизбиркома Марину Жданову в отставку.

Федеральный центр и СМИ должны обратить внимание на сложившуюся ситуацию. Некоторые средства массовой информации заметили деятельность информационных ресурсов, связанных с Медиагруппой "Патриот". Главой Попечительского совета МГ выступает предприниматель из Петербурга Евгений Пригожин. Многочисленные издания позитивно освещают информационную повестку о деятельности губернатора города Александра Беглова и администрации.

Из-за происходящего предвыборного беспредела ставится под вопрос не только качество избирательной системы Петербурга, но и репутация властей города.

Так, вице-губернатор Александр Бельский оказался в "аутсайдерах" рейтинга внутренней политики из-за возникшего скандала с недопуском списка партии "Родина" к регистрации на выборы. Все последние события не могут не влиять и на главу Петербурга Александра Беглова, негативно сказываясь на его политической репутации.

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Автор: Ирина Гусакова, Редактор: Елена Тимошкина, Куратор: Олег Артюков
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