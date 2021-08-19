Афган, став пешкой в геополитической игре США, будет долго полыхать войной

Не сдавшиеся талибам* афганские военные уходят в провинцию Панджшер, вливаясь в формирующиеся там отряды сопротивления. "Контрреволюция", знаменем которой пытается стать бывший вице-премьер Амрулла Салех, грозит спровоцировать талибов на серьезные репрессии, которых они — по крайней мере, на словах — тщательно пытаются избегать.

Как будет развиваться ситуация в Афганистане? Своим мнением с Pravda. Ru поделился замсекретаря Общественной палаты РФ, Сергей Орджоникидзе, председатель Российского общественного совета по международному сотрудничеству и публичной дипломатии.

- В Афганистане идёт историческое противостояние между пуштунами и таджиками, которые составляют основу северного ополчения еще со времен 70-80-х годов. Это, скорее, борьба за власть над территориями, а не за власть над Афганистаном.

Представляется, что, пуштуны, составляющие подавляющее большинство Афганистана, не смирятся с какими-то вызовами их власти со стороны кого угодно, будь то со стороны демонстрантов, не состоящих из сторонников прошлого режима, либо со стороны национальных меньшинств.

Я думаю, что гражданская война была и в 80-е годы. Но она завершилась. Все, думаю, помнят, чем. Она завершилась победой талибов.

Какое-то время ещё будут происходить внутренние афганские столкновения, разборки, стычки. Там же много и племенной розни, много и розни по идеологическим соображениям. Так что конфликты неизбежны. А стабильность Афганистана под вопросом. И то, что страна является пешкой в большой шахматной игре, которую затеяли американцы, нацелив дальнейший перелив нестабильности Афганистана на территорию нашей Средней Азии, а также и Китая в районе уйгура — ситуацию усугубляет в разы.

Так что это не просто так правительственные войска поспешно бежали и бросили все вооружение. Это все делалось с определенным прицелом на будущее.

Конечно, судьба Афганистана, афганского народа Соединенные Штаты совершенно не волнует и не интересует. Нестабильность в своих интересах — это они с большим удовольствием будут делать. И пешку свою, подготовленную, в геополитической игре используют еще не раз.

Нам придется помогать активно нашим бывшим республикам Средней Азии, потому что я боюсь, что без помощи России они не справятся с нахлынувшим огромным потоком беженцев, а в дальнейшем — с возможными стычками на границе.

Что бы сейчас не обещали руководители талибов, рядовые боевики делают другое. Часто диаметрально противоположное. И это уже проявляется. Посмотрим, как это будет дальше происходить. По крайней мере, сейчас политическое крыло талибов не полностью контролирует все эти отряды моджахедов.

Ожидать можно самых различных и внутриполитических проблем, вытекающих из нестабильности в этой стране, так и внешнеполитических, прежде всего, для России. Остальные проблемы меня как-то в меньшей степени беспокоят. И, конечно, внешние силы будут их подталкивать к этому.