Депутат Шеин назвал поражение единороссов условием снижения пенсионного возраста

Депутаты КПРФ внесли законопроект о возвращении прежнего пенсионного возраста. В 2018 году на пенсию мужчины уходили в 60 лет, а женщины — в 55 лет. Журналисты Pravda. Ru обсудили инициативу коммунистов с Олегом Шеиным, членом Комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов.

Зачем всё возвращать

Законотворцы убеждены, что у повышения пенсионного возраста есть множество негативных последствий. Среди них:

ухудшение здоровья россиян предпенсионного возраста;

чрезмерная нагрузка на Фонд социального страхования;

рост смертности стариков;

безработица.

В записке к проекту депутаты сообщили:

"Для того, чтобы избежать указанных негативных последствий, необходимо восстановить действовавший до 31 декабря 2018 года возраст назначения страховых пенсий по старости".

Кто поддерживает законопроект

По мнению депутата Олега Шеина, Госдума рассмотрит внесённый законопроект. Им займётся следующий состав.

Подобное решение КПРФ можно рассматривать как пиар-акцию, однако "Справедливая Россия" выступает за снижение пенсионного возраста. Олег Шеин заявил:

"Если в Думе будет меньше половины единороссов, пенсионный возраст будет снижен".

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