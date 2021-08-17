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Меркель привезет Зеленскому ультиматумы от Путина

Политика

Украинский политический эксперт Тарас Загородний считает, что предстоящий визит канцлера Германии Ангелы Меркель в Украину станет согласованием позиций в интересах Москвы и Берлина.

Меркель привезет Зеленскому ультиматумы от Путина

Меркель посетит Киев сразу после визита в Москву, поэтому привезет украинским властям предложения, похожие на ультиматумы. Загородний считает, что канцлер Германии пообещает минимальный транзит газа через Украину, однако без каких-либо гарантий и в "обмен на формулу Штайнмайера в российской интерпретации". Возможно, будет поднят вопрос поставки воды в Крым. Не исключено, что Меркель сообщит о других уступках, которые интересуют Россию.

По мнению Загороднего, представители нынешней украинской власти — люди с "небольшим опытом и поверхностным представлением о мире". Они понимают, что если позволят себе любое послабление в сторону России, то их "снесут".

Политолог посоветовал спокойно отнестись к визиту Меркель — накормить ее, предложить чай и "помахать ручкой". Пока канцлер у власти, Россия будет использовать ее для давления на Украину. Однако ситуация может измениться уже скоро — в сентябре Меркель должна уйти, поэтому верить словам уходящего канлера не стоит, уверен Загородний.

Он убежден, что главное сейчас для Украины — не визит Меркель, а визит к президенту США Джо Байдену.

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Автор: Игорь Рябов, Куратор: Олег Артюков
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