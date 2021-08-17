В Крыму назвали "запоздалым прозрением" слова Януковича об Украине

Глава крымского парламента Владимир Константинов назвал "запоздалым прозрением" слова бывшего президента Украины Виктора Януковича о главной ошибке страны.

По словам Януковича, Украина перед годовщиной независимости находится полностью в зависимом положении от состояния отношений между Россией и США. Экс-президент Украины заявил, что главной ошибкой Киева за последние 30 лет является отказ от добрососедства с Россией. Именно уход от Москвы привел Украину к экономическому кризису и нестабильности, подчеркнул он.

Константинов назвал высказывание Януковича "запоздалым прозрением", которое огласил человек, отправившийся в Брюссель сразу после того, как стал президентом, и погнавший Украину в сторону ЕС, подальше от России.

Также глава парламента Крыма отметил, что Янукович могу "создать правительство в изгнании", чтобы продолжать бороться за Украину, но не сделал этого, хотя у него была такая возможность. Тем самым он поступил нечестно по отношению к своим избирателям, добавил Константинов.

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