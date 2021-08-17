Лавров рассказал о главной ошибке Запада в Афганистане

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что главная ошибка Запада в Афганистане — попытка заставить население жить по западным канонам и забыть вековые традиции.

"Попытка навязать свои ценности всему остальному миру, полностью игнорируя традиции, по которым столетиями живут другие страны" является главной ошибкой Запада в Афганистане, сказал Лавров во время своего выступления в Балтийском федеральном университете имени Канта.

Обстановка в Афганистане стала напряженной после того, как президент США Джо Байден объявил о выводе американских войск из страны. Армия радикального движения "Талибан" (признано террористическим и запрещено в РФ) вступило в противостояние с правительственными силами и за короткое время установило контроль над всем Афганистаном. 15 августа талибы вошли в Кабул и захватили президентский дворец. Лидер страны Ашраф Гани подал в отставку и покинул Афганистан, чтобы предотвратить кровопролитие.

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