Эксперт назвал Прибалтику "новым Афганистаном"

Экономист Михаил Хазин заявил, что Прибалтику ждет сценарий Афганистана. Эксперт также объяснил, на каких условиях Россия поможет прибалтийским республикам.

Хазин рассказал, что ситуация в Афганистане может произойти в Прибалтике. По его мнению, элиты многих стран подвержены экономическому и силовому влиянию США. Из-за этого элиты деградируют, а на их место к власти приходят "антиэлиты", контролирующие народ через силу.

"В Прибалтике нет национальных элит. По этой причине там придут к власти не просто антиэлиты — они еще и не будут институционализированы", — рассказал Хазин на YouTube-канале "Капитал".

По мнению экономиста, через несколько лет в Прибалтике развернуться мелкие войны между бандами. Специалист аргументировал это отсутствием ресурсов у прибалтийских стран.

В таких условиях Прибалтике может помочь только Россия, которая будет действовать на жестких условиях.

Среди возможных мер Хазин предлагает отказаться от "советской оккупации", ввести за ее упоминание уголовную ответственность и уравнять права русскоязычных граждан, проживающих на территории Прибалтики.

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