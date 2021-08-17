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Эксперт назвал Прибалтику "новым Афганистаном"

Политика

Экономист Михаил Хазин заявил, что Прибалтику ждет сценарий Афганистана. Эксперт также объяснил, на каких условиях Россия поможет прибалтийским республикам.

Эксперт назвал Прибалтику "новым Афганистаном"

Хазин рассказал, что ситуация в Афганистане может произойти в Прибалтике. По его мнению, элиты многих стран подвержены экономическому и силовому влиянию США. Из-за этого элиты деградируют, а на их место к власти приходят "антиэлиты", контролирующие народ через силу.

"В Прибалтике нет национальных элит. По этой причине там придут к власти не просто антиэлиты — они еще и не будут институционализированы", — рассказал Хазин на YouTube-канале "Капитал".

По мнению экономиста, через несколько лет в Прибалтике развернуться мелкие войны между бандами. Специалист аргументировал это отсутствием ресурсов у прибалтийских стран.

В таких условиях Прибалтике может помочь только Россия, которая будет действовать на жестких условиях.

Среди возможных мер Хазин предлагает отказаться от "советской оккупации", ввести за ее упоминание уголовную ответственность и уравнять права русскоязычных граждан, проживающих на территории Прибалтики.

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Эксперт назвал Прибалтику "новым Афганистаном"
Автор: Владан Джурич, Куратор: Олег Артюков
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