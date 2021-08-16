В МИД РФ рассказали об исключении талибов из списка террористов

Спецпредставитель президента РФ, глава второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов заявил, что "Талибан" (организация признана террористической и запрещена в РФ) могут убрать из списка террористов, если члены Совета Безопасности ООН убедятся, что новые власти Афганистана ведут себя цивилизованно.

Если все члены Совбеза убедятся в том, что талибы — цивилизованная власть, то примут резолюцию, которая и станет началом процедуры по выводу "Талибана" из террористического списка, отметил Кабулов.

В последние дни талибы быстро захватывали афганские города и двигались к столице. 15 августа боевики вошли в Кабул и вторглись в президентский дворец. Глава государства вынужден был покинуть страну, чтобы не допустить "бойню". Позже официальный представитель политофиса "Талибана" Мухаммед Наим заявил об окончании войны.

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