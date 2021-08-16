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Как будет выглядеть избирательный бюллетень на выборах в Госдуму?

Политика

Центризбирком России провел жеребьевку, с помощью которой была определена очередность расположения политических партий в избирательном бюллетене на выборах депутатов Госдумы.

Как будет выглядеть избирательный бюллетень на выборах в Госдуму?

В соответствии с законом "О выборах депутатов Госдумы", жеребьевка должна определять очередность партий в бюллетене. Эту процедуру нужно проводить не позднее чем за 30 дней до выборов. Номер, который получит партия в результате жеребьевки, сохранится за ней до окончания избирательной кампании.

Жеребьевка началась в 12:00 в атриуме Центризбиркома. В ней приняли участие 14 партий, которые зарегистрировали федеральные списки кандидатов на предстоящие выборы.

После жеребьевки стало известно, что партии в избирательном бюллетене будет располагаться следующим образом:

1. КПРФ.

2. Партия Зелёные.

3. ЛДПР.

4. Партия Зелёная альтернатива.

5. Единая Россия.

6. Справедливая Россия За Правду.

7. Партия Яблоко.

8. Партия Роста.

9. РПСС.

10. Коммунисты России.

11. Гражданская платформа.

12. Партия Зелёная альтернатива.

13. Партия Родина.

14. Партия пенсионеров.

Выборы в Госдуму состоятся в единый день голосования — 19 сентября 2021 года. Процедура будет продолжаться три дня подряд — 17, 18 и 19 сентября. Также 19 сентября пройдут прямые выборы глав девяти субъектов РФ и 39 региональных парламентов.

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