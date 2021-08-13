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Жириновский назвал Познера подлецом из-за слов о русском мире

Политика

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский обрушился с критикой на телеведущего Владимира Познера в прямом эфире "Соловьёв LIVE".

Жириновский назвал Познера подлецом из-за слов о русском мире

Бурная реакция лидера ЛДПР была вызвана репликой Познера о том, что выражение "русский мир" является политической выдумкой, направленной на то, чтобы вмешиваться в дела других государств.

В ответ на данное заявление Жириновский назвал Познера "негодяем и подлецом":

"Он вообще не понимает, о чём говорит. Мы не про тех, кто уехал. Мы говорим про бывшие советские республики".

Жириновский уверен, что русские люди в таких республиках столетиями являлись неотъемлемой частью России. 

По словам Познера, он не намерен продолжать диалог с лидером ЛДПР, поскольку не видит в оскорблениях никакого смысла.

Ранее Pravda.Ru сообщала, что Познер назвал справедливым наказание олимпийской сборной России за допинговый скандал.

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О «русском мире»
Автор: Алексей Ткаченко, Редактор: Людмила Черткова, Куратор: Олег Артюков
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