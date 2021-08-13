Испанская газета раскрыла планы США по "Северному потоку-2"

Специальный посланник Штатов по "Северному потоку — 2" Амос Хохштейн надеется, что США сможет поставлять в Европу газ.

Сообщается, что Хохштейн прибыл в Германию ради контроля за проектом "Северного потока-2". Посланник будет стараться найти уязвимости проекта, чтобы добиться реализации "газа свободы" из США в Европу. Об этом пишет испанская газета ABC.

Журналисты называют Хохштейна "убийцей Северного потока-2", а также тем, кто "должен оберегать" президента США Джо Байдена от "упрёков Украины, демократов и республиканцев". Ранее украинский чиновник рассказал, как остановить проект газопровода.

ABC отмечает, что Хохштейн был давним противником проекта трубопровода при Дональде Трампе.

По данным компании-оператора газопровода Nord Steam 2 AG, "Северный поток-2" завершён на 99%.

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