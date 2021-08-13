Гаспарян назвал действия Юнемана попыткой "словить хайп"

Кандидат в депутаты Госдумы, самовыдвиженец Роман Юнеман намеренно изготовил и использовал бланки подписных листов неустановленной формы. Таким образом он хотел спровоцировать конфликтную ситуацию, чтобы поднять себе рейтинг. Такое мнение высказал журналист Армен Гаспарян.

Накануне окружная избирательная комиссия по Чертановскому одномандатному избирательному округу №210 в Москве выявила нарушения избирательного законодательства в подписных листах самовыдвиженца в депутаты Госдумы Романа Юнемана. В них содержалась незаконная дополнительная графа, в которую должны были вноситься персональные данные избирателей, включая номера телефонов.

"Смотрите, если вы собираетесь участвовать в выборах, для этого есть условия. В таком случае вам нужно подписи собирать правильно — для этого созданы правила. Многие пользуются сервисом "Госуслуги", который обеспечивает изначальную верификацию. А есть другая категория людей: всякие Соболь, Яшин и прочие, — им не подписи нужны. Им нужен скандал, они ради этого и работают. Так же с Юнеманом. Ему изначально нужен был скандал. Все его заявления говорят о том, что Юнеман — не политик. Это попытка хайпануть", — сказал Гаспарян.

Кроме того, доля выявленного брака в подписях Юнемана составила 10,78% при допустимых законом 5%. В ходе проверки выяснилось, что 198 подписей дублируются, данные 276 избирателей были внесены другими людьми, паспортные данные 147 человек указаны с ошибками.

"А как там ещё могло быть? Если сборщики на моих глазах пытались у какого-то приезжего взять подпись. Еще вчера были опубликованы воспоминания одного из них, который заявил, что ему было абсолютно наплевать — им платили 300 рублей за подпись — и задача у него была заработать денег. То есть сделать не так, чтобы помочь кандидату стать участником электорального цикла, а заработать денег. При таком подходе результат очевиден", — отметил Гаспарян.

Ранее заместитель председателя Мосгоризбиркома Дмитрий Реут заявил, что окружная комиссия обращалась в МВД с запросом о проверке достоверности сведений, указанных в подписных листах Юнемана, в рамках соглашения о взаимодействии ЦИК и МВД России. Копии итоговых документов проверки вручены кандидату, окружная избирательная комиссия должна принять решение об отказе в регистрации кандидата.

В России с 17 по 19 сентября пройдут выборы депутатов Госдумы. В столице также состоятся довыборы депутатов Мосгордумы в двух округах и выборы муниципальных депутатов в районе Щукино.