"Знаковый визит": аналитик прокомментировал предстоящую встречу Меркель и Путина

Предстоящий визит в Москву канцлера Германии Ангелы Меркель можно считать знаковым, заявил в беседе с RT ведущий научный сотрудник Центра германских исследований Института Европы РАН Александр Камкин.

"Безусловно, визит знаковый в том плане, что это уже последний визит госпожи Меркель в должности бундесканцлера", — пояснил аналитик.

Говоря о запланированных переговорах Ангелы Меркель и президента России Владимира Путина, Александр Камкин предположил, что темы, которые обсудят лидеры двух стран, будут "отчасти стандартными". По мнению аналитика, Путин и Меркель могут затронуть вопросы трансатлантических отношений и общеевропейской безопасности в контексте роста напряжённости между Россией и Западом.

Кроме того, темами для обсуждения в ходе переговоров могут стать энергетика, "Северный поток-2", а также ситуация на Украине.

"Эта тема набирает остроту в контексте того, что Украина пытается привязать к энергетической повестке тему сохранения транзита", — пояснил Александр Камкин.

Напомним, переговоры канцлера Германии Ангелы Меркель и российского президента Владимира Путина состоятся в Москве 20 августа.

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