Фото в Twitter российского посольства оскорбило Иран и спровоцировало скандал

Российское посольство в Иране опубликовало в Twitter фотографию послов Саймона Шерклиффа и Левана Джагаряна, сидящих в креслах на ступеньках российского посольства в Тегеране.

Министр иностранных дел Ирана назвал снимок "крайне неуместным".

Иран усмотрел в снимке аналогию с фотографией, сделанной лидерами союзников Сталиным, Черчиллем и президентом США Франклином Рузвельтом, когда они впервые встретились на Тегеранской конференции в 1943 году.

Сталин, Рузвельт и Черчилль на Тегеранской конференции 1943 года

Тогда, напомним, страны-союзницы договорились о создании второго фронта против нацистской Германии.

Иран в то время был оккупирован советскими и британскими войсками. И до сих пор в стране иное — нежели чем в России и Британии — отношение к событиям тех лет.

"Нужно ли напоминать всем, что август 2021 года — это не август 1941 года и не декабрь 1943 года, — написал министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф в Twitter. — Иранский народ показал — в том числе и во время переговоров по СВПД, — что его судьба НИКОГДА не может быть предметом решений в иностранных посольствах или иностранных державах."

По факту публикации фотографии российский посол был вызван "на ковер" в МИД Ирана, а в твиттере дипмиссии, разместившей фотографию, появились тысячи гневных комментариев.

"Послы оскорбляют всех иранцев", — пишет тегеранский профессор английской литературы Сейед Маранди. "Тегеранская конференция была нарушением суверенитета Ирана и символизировала исторические преступления, совершенные США, Россией и Великобританией против иранцев."

Российские дипломаты удивились "неоднозначной реакции" на фотографию, заявив, что она "не имеет антииранского контекста".

"Единственное значение, которое имеет эта фотография, — это отдать дань совместным усилиям союзных государств против нацизма во время Второй мировой войны, — говорится в сообщении в Twitter. — Мы не собираемся оскорблять чувства дружественного иранского народа."

Этот скандал стал "лыком в строке", поскольку сучился в пик напряженности в отношениях между Великобританией и Ираном:

ранее Лондон обвинил Тегеран в "незаконном нападении" на нефтяной танкер у берегов Омана, в результате которого погибли британец и румын. Иран назвал это заявление "противоречивым, ложным и провокационным".