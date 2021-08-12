Партия "Родина" оживила медийную кампанию в Петербурге – политолог

Если бы не скандалы вокруг родинцев, текущую предвыборную кампанию, несмотря на все остальные нарушения, можно было бы назвать мёртвой, считает политолог Сергей Наумов.

Борьба национал-консерваторов с традиционными в Петербурге злоупотреблениями административным ресурсом превратила настоящий электоральный цикл в яркий, как минимум, в медиа процесс.

"Чем бы ни кончилась история с партией "Родина", мы наконец-то ощущаем настоящую предвыборную борьбу. Если убрать из информационной повестки скандалы вокруг "Родины", медийная кампания мёртвая", — рассуждаем политолог Сергей Наумов.

От "Родины" постоянно исходят информационные поводы, вокруг неё разворачиваются скандалы и узнаваемость политсилы в городе растёт, а значит, и рейтинг.

"Формально речь идёт о нарушениях избирательного законодательства, однако мы помним, что проблемы возникали и ранее, например, с агитацией. Между тем скандалов и запретов из-за политических взглядов быть не должно, важно дать возможность донести до людей свою позицию всем политическим силам", — убеждён эксперт.

В то же время он не сомневается, в Петербурге способны ужиться разные партии, депутаты разных взглядов, новые партии должны обновить парламент и работать на благо города. Однако с прогнозами Наумов рекомендует не спешить.

В четверг, 12 августа, стало известно, что Горизбирком Петербурга отказал в регистрации списка "Родины". Партия намерена оспорить решение комиссии.

Ранее "Родина" жаловалась на запрет размещать агитацию на рекламных площадях в городе. Компании, с которыми договорилась партия, нарушили договорённости и отказались сотрудничать.

Также СМИ сообщали о негласном указе Смольного, поступившем в районные администрации и ТИКи не допустить кандидатов "Родины" до участия в городских выборах.

В связи со всеми перечисленными выше эпизодами в ЦИК РФ и к губернатору Петербурга обращался лидер "Родины" Алексей Журавлёв. Идущая на выборы от партии в ГД и в Закс Татьяна Буланова, которую отказались регистрировать на городских выборах, записала видео, где рассказала о давлении на партию, адресовав его Элле Памфиловой. В ответ председатель Центризбиркома направила в Петербург специальную комиссию, а также раскритиковала ГИК и Александра Беглова, подчеркнув, что губернатор осведомлён обо всех нарушениях выборного законодательства в городе.