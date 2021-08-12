Зюганов запретил коммунистам критиковать Шойгу

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов запретил сопартийцам критично высказываться в отношении министра обороны РФ Сергея Шойгу, который возглавляет список "Единой России" на выборах в Госдуму, но разрешил критиковать главу МИД Сергея Лаврова и других кандидатов от партии ЕР.

Источник в КПРФ сообщил URA. RU, что баллотирующиеся в парламент коммунисты не должны негативно высказываться в отношении Шойгу. Однако допустимо критиковать министра иностранных дел Сергея Лаврова и "других кандидатов из федеральной пятерки единороссов". Работу региональных чиновников и ЕР в целом тоже позволяется оценивать критически.

Неназванный источник отметил, что такие партийные радикалы, как Валерий Рашкин, Сергей Левченко и Николай Бондаренко, выразили недовольство в связи с озвученными Зюгановым требованиями.

По словам депутата Госдумы Сергея Гаврилова, он никогда не слышал о таком запрете. Однако парламентарий отметил, что в КПРФ всегда уважительно относились к армии.

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