Лавров назвал шабашем планируемый Украиной форум "Крымская платформа"

Глава российского МИД Сергей Лавров назвал "шабашем" форум "Крымская платформа", который планируется провести на Украине.

Как сообщил министр в ходе выступления на площадке арт-кластера "Таврида", на предстоящем форуме продолжится пестование Западом неонацистских и расистских настроений Киева.

Напомним, "Крымская платформа" начнет работу 23 августа. Участники форума планируют обсудить перспективы возвращения Крыма под юрисдикцию Украины.

Сергей Лавров, выступая в "Тавриде", назвал "позорной" позицию западных стран, заявляющих об аннексии Крыма после референдума, на котором жители полуострова проголосовали за его воссоединение с Россией.

"С тех пор вы видите, что происходит с русским языком на Украине, как пытаются всячески оскорбить свободное волеизъявление народа Крыма", — отметил глава МИД.

Общекрымский референдум состоялся весной 2014 года. Согласно официальным данным, явка на нем превысила 80%. Подавляющее большинство голосовавших поддержало воссоединение Крыма с Россией. Однако большая часть государств-членов ООН не признало референдум.

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