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Лавров назвал шабашем планируемый Украиной форум "Крымская платформа"

Политика

Глава российского МИД Сергей Лавров назвал "шабашем" форум "Крымская платформа", который планируется провести на Украине.

Лавров назвал шабашем планируемый Украиной форум "Крымская платформа"

Как сообщил министр в ходе выступления на площадке арт-кластера "Таврида", на предстоящем форуме продолжится пестование Западом неонацистских и расистских настроений Киева.

Напомним, "Крымская платформа" начнет работу 23 августа. Участники форума планируют обсудить перспективы возвращения Крыма под юрисдикцию Украины.

Сергей Лавров, выступая в "Тавриде", назвал "позорной" позицию западных стран, заявляющих об аннексии Крыма после референдума, на котором жители полуострова проголосовали за его воссоединение с Россией.

"С тех пор вы видите, что происходит с русским языком на Украине, как пытаются всячески оскорбить свободное волеизъявление народа Крыма", — отметил глава МИД.

Общекрымский референдум состоялся весной 2014 года. Согласно официальным данным, явка на нем превысила 80%. Подавляющее большинство голосовавших поддержало воссоединение Крыма с Россией. Однако большая часть государств-членов ООН не признало референдум.

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Крым надо было возвращать ещё при Ельцине"
Автор: Владимир Васютченко, Куратор: Олег Артюков
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