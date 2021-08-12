Лавров прокомментировал слова Лукашенко о признании Крыма

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Крым, входящий в состав России, является частью Союзного государства с Белоруссией. Он также отметил, что территория Белоруссии и РФ соответствует договору о Союзном государстве.

"По нашему законодательству, Республика Крым — это территория Российской Федерации и входит в Союзное государство вместе с нашими белорусскими друзьями", — сказал Лавров.

Ранее, в понедельник, президент Белоруссии Александр Лукашенко сказал, что признает Крым, когда "последний олигарх в России начнет поставлять туда продукцию". Белорусский лидер заявил, что Будапештский меморандум препятствует Белоруссии признать Крым.

Однако зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в разговоре с РБК рассказал, что Будапештское соглашение не мешает признанию полуострова.

В марте 2014 года полуостров вошел в состав России. По итогам референдума большинство жителей Севастополя проголосовало за признание Крыма российским. Украина до сих пор не признает полуостров в качестве российского региона.

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