Лавров оценил такие российские символы, как водка и балалайка

Глава МИД РФ Сергей Лавров считает, что в таких символах России, как водка, балалайка и медведи, нет ничего плохого. Он добавил, что традиционные русские культурные элементы появились давно. Их придумал народ, а Российская империя или ЦК КПСС.

"Во-первых, водка и балалайка — это символы веселья и доброго отношения к жизни. А медведи — признак нашего бережного отношения к природе", — сказал глава Министерства иностранных дел во время встречи с молодыми деятелями культуры и искусства, которая прошла на площадке арт-кластера "Таврида".

Символы России вызывают у людей позитивные эмоции и улыбки в отличие от такого символа США, как индейцы, чья судьба гораздо хуже, чем судьба российских медведей. Американские индейцы вынуждены жить в резервациях, а медведи в России "гуляют по всей стране", отметил Лавров.

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