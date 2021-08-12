В Москве для участников онлайн-голосования подготовили розыгрыш, на который выделили 20 квартир и сто автомобилей. Об этом сообщил во время пресс-конференции Владимир Мохте, вице-президент Московской торгово-промышленной палаты.
Акция Московской торгово-промышленной палаты называется "Миллион призов — #ВыбираемВместе". Владимир Мотхе призывает россиян голосовать дистанционно:
"Призываю всех, кто планирует принимать участие в голосовании, сделать это в электронном виде, потому что это удобно, безопасно и, как выясняется, довольно выгодно и интересно".
В программе участвуют более 70 компаний. Среди них:
Ранее акцию "Миллион призов" уже проводили. Во время голосования по правкам к Конституции Российской Федерации сертификаты получили более двух миллионов жителей столицы. Розыгрыши проводили и для увеличения темпов вакцинации среди людей старше 60 лет.
Напомним, что выборы в Государственную думу пройдут с 17 по 19 сентября. Москвичи могут проголосовать электронно через mos. ru.
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