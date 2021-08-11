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Белоруссия предложила США сократить штат посольства в Минске

Политика

МИД Белоруссии предложил США уменьшить штат американского посольства в Минске, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря министерства Анатолия Глаза.

Белоруссия предложила США сократить штат посольства в Минске

По его словам, до 1 сентября численность американской дипмиссии в республике предлагается сократить до пяти человек.

В пресс-службе МИД пояснили, что Белоруссия не видит смысла в присутствии значительного персонала посольства в Минске после действий США по "экономическому удушению" республики, а также в связи с сокращением сотрудничества между двумя странами.

Анатолий Глаз сообщил также об отзыве ранее выданного Белоруссией согласия на назначение послом США в республике Джули Фишер.

Кроме того, по словам пресс-секретаря, в связи с утратой действующей администрацией США доверия со стороны Белоруссии согласование властями республики любых новых программ, проектов и грантов по линии американского правительства приостанавливается.

Ранее белорусский президент Александр Лукашенко поручил республиканскому правительству подготовить меры против новых экономических санкций, введенных против Минска США, Канадой и Великобританией 9 августа.

Под санкции попали десятки белорусских компаний, а также Национальный олимпийский комитет и Следственный комитет республики.

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Автор: Владимир Васютченко, Куратор: Олег Артюков
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