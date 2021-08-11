МИД Белоруссии предложил США уменьшить штат американского посольства в Минске, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря министерства Анатолия Глаза.
По его словам, до 1 сентября численность американской дипмиссии в республике предлагается сократить до пяти человек.
В пресс-службе МИД пояснили, что Белоруссия не видит смысла в присутствии значительного персонала посольства в Минске после действий США по "экономическому удушению" республики, а также в связи с сокращением сотрудничества между двумя странами.
Анатолий Глаз сообщил также об отзыве ранее выданного Белоруссией согласия на назначение послом США в республике Джули Фишер.
Кроме того, по словам пресс-секретаря, в связи с утратой действующей администрацией США доверия со стороны Белоруссии согласование властями республики любых новых программ, проектов и грантов по линии американского правительства приостанавливается.
Ранее белорусский президент Александр Лукашенко поручил республиканскому правительству подготовить меры против новых экономических санкций, введенных против Минска США, Канадой и Великобританией 9 августа.
Под санкции попали десятки белорусских компаний, а также Национальный олимпийский комитет и Следственный комитет республики.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
Речь пойдет о популярном чабреце (другое название — "тимьян"), который может убить вирус гриппа, стрептококк и грибок рода кандида. Кроме того, это растение является хорошим антисептиком, обезболивающим, природным антибиотиком и противовирусным средством.