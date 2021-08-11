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Жириновский потребует наказать оскорбившего россиян азербайджанского дипломата

Политика

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский потребует, чтобы президент Азербайджана Ильхам Алиев инициировал возбуждение уголовного дела в отношении азербайджанского дипломата, который оскорбил всех россиян.

Жириновский потребует наказать оскорбившего россиян азербайджанского дипломата

Ранее в социальных сетях была опубликована видеозапись, на которой бывший посол Азербайджана в Белоруссии, Молдавии и Пакистане Исфандияр Вагабзаде оскорбил Жириновского и "русскую нацию" с использованием слов "свиньи", "осел" и так далее.

Глава ЛДПР сказал, что он планирует направить письмо президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву с требованием возбудить уголовное дело.

"Потому что это все оскорбления… Это чудовищно, это средневековье. Даже в народе этого уже нет, а это профессор", — отметил Жириновский в эфире YouTube-канала СоловьёвLive.

Он добавил, что Алиев ведет активную борьбу с подобными высказываниями.

Жириновский считает, что оскорбительное выступление Вагабзаде — это "накопленная ненависть за все годы советской власти".

Политик назвал бывшего посла "неудачником", который обвиняет во всем русских.

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Автор: Игорь Рябов, Куратор: Олег Артюков
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