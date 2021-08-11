Социолога Шугалея зарегистрировали в ЗакС

Территориальная избирательная комиссия зарегистрировала Максима Шугалея кандидатом в депутаты Законодательного Собрания Санкт-Петербурга в среду, 11 августа. Социолог выдвигается в парламент по 5 округу в Выборгском районе Петербурга. Учёный идёт на выборы от партии "Родина". Основные пункты программы общественника:
Напомним, что вчера в регистрации отказали кандидату от партии "Родина" Татьяне Булановой, выступавшей с инициативой "Ленинградской надбавки". Артистка получила отказ, несмотря на обращение к главе ЦИК Элле Памфиловой с просьбой вмешаться в урегулирование ситуации с произволом местных властей. Накануне в Санкт-Петербург прибыла специальная комиссия от ЦИК.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
Гимнастка на долгое время выпадала из поля зрения прессы. Алина Кабаева старательно скрывается от публичной жизни, однако инцидент с российской спортсменкой Диной Авериной на Олимпиаде в Токио заставил Алину публично высказать свою точку зрения по поводу произошедшего скандала.