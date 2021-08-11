Социолога Шугалея зарегистрировали в ЗакС

Территориальная избирательная комиссия зарегистрировала Максима Шугалея кандидатом в депутаты Законодательного Собрания Санкт-Петербурга в среду, 11 августа. Социолог выдвигается в парламент по 5 округу в Выборгском районе Петербурга. Учёный идёт на выборы от партии "Родина". Основные пункты программы общественника:

отмена зарплат депутатов,

ленинградская надбавка пенсионерам,

создание института народных советников для решения районных проблем.

Напомним, что вчера в регистрации отказали кандидату от партии "Родина" Татьяне Булановой, выступавшей с инициативой "Ленинградской надбавки". Артистка получила отказ, несмотря на обращение к главе ЦИК Элле Памфиловой с просьбой вмешаться в урегулирование ситуации с произволом местных властей. Накануне в Санкт-Петербург прибыла специальная комиссия от ЦИК.