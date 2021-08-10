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Лысаков: "Побеждают те, кому позволили избираться"

Политика

Депутат Госдумы Вячеслав Лысаков прокомментировал недопуск Татьяны Булановой до выборов, отметив, что, скорее всего, в том округе, где она избиралась, уже были согласованные кандидаты.

Лысаков: "Побеждают те, кому позволили избираться"

Сегодня, 10 августа стало известно, что Татьяне Булановой отказали в регистрации на выборы в Заксобрание Санкт-Петербурга. Причиной ТИК назвал слишком высокий процент брака в подписных листах. Это вызвало шквал критики в адрес избирательной комиссии, ведь у певицы была большая поддержка среди электората, особенно после её инициативы о "ленинградской надбавке".

Депутат Госдумы Вячеслав Лысаков прокомментировал сложившуюся ситуацию. Он отметил, что поддержка, признание и любовь народа, к сожалению, ни о чем не говорят.

"Самый проверенный способ убрать человека и закрыть ему полностью, "перекрыть, кислород" — это придраться к подписям. На этапе сбора подписей, если эта кандидатура "не согласована", естественно, придираются к определённому (необходимому) количеству подписей. Дальше идёт судебный процесс, который затягивается на месяцы, а Заксобрание или Госдуму уже избрали, и они начинают работу. Это фильтр, который работает безошибочно.", — пояснил политик.

Он предположил, что в том округе, от которого выдвигалась Татьяна Буланова, уже есть кандидатуры, согласованные с теми политсилами и структурами, которые отвечают за процесс.

"Это просто повод избавиться от неугодного кандидата, и здесь народная любовь никакого значения абсолютно не имеет. К сожалению, в выборах участвуют и побеждают не те, кого выбирают люди, а побеждают те, кому позволили избираться, — и уже среди них люди выбирают", — подытожил Лысаков.

Напомним, ранее партия "Родина" уже столкнулась с некоторыми проблемами в своей предвыборной кампании. Так, рекламные кампании отказали им в наружной агитации. Татьяна Буланова обратилась к главе ЦИК Элле Памфиловой с просьбой проверить все случаи нарушений. Председатель отреагировала незамедлительно, направив в Санкт-Петербург специальную комиссию для расследования нарушений.

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Автор: Ирина Гусакова, Редактор: Елена Тимошкина, Куратор: Олег Артюков
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