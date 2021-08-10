Эксперт: ничто не мешает Белоруссии признать Крым

Неназванный источник в Москве заявил, что нет юридических причин, мешающих президенту Александру Лукашенко не признать российский статус Крыма, поскольку Крым и Севастополь являются субъектами РФ, а следовательно, частью Союзного государства.

Ранее белорусский лидер заявил, что признает Крым российским, когда "последний олигарх в России начнет поставлять туда продукцию". Тем не менее, бизнесмены из Белоруссии работают в Крыму вместе с российскими олигархами, о которых упоминал Лукашенко.

Если президент Белоруссии признает Крым, это не будет противоречить принципам союзного государства, целостность и неприкосновенность территории которого Москва и Минск обязались обеспечивать, отметил источник.

Ранее Лукашенко говорил, что у него "развязаны руки", поэтому можно переступить через Будапештский меморандум. Собеседник РИА Новости заявил, что "признанию российской принадлежности Крыма не мешает Будапештский меморандум".

Соответствующий договор был подписан в 1994 году, когда Украина присоединялась к Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО). Меморандум защищал Украину от использования против нее ядерного оружия со стороны стран ядерной "пятерки". Кроме того, эти государства обязались уважать суверенитет на основании принципов хельсинкского Заключительного акта СБСЕ.

"Эти принципы были нарушены в феврале 2014 года тремя из пяти ядерных держав. США и Великобритания открыто поддержали антиконституционный госпереворот на киевском майдане, а Франция <…> ничего не сделала для его соблюдения", — отметил собеседник агентства.

Кроме того, в Будапештский меморандум не предполагает, что Россия и Крым должны признать "расистский неонацистский режим", который установился в Киеве после государственного переворота, подчеркнул источник.

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