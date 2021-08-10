"Благородное и смелое решение": Поклонская призвала Лукашенко признать Крым

Заместитель главы комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская призвала президента Белоруссии Александра Лукашенко признать, что Крым является территорией России. Это будет благородное и смелое решение, отметила она.

Ранее белорусский лидер пообещал признать российский статус Крыма, когда "последний олигарх в России начнёт поставлять туда продукцию".

Поклонская призналась, что ей нравится президент Лукашенко, в том числе за "особую харизму". Но чтобы подтверждать статус сильного лидера перед белорусами и всем миром, необходимо принимать смелые и благородные решения. Одним из них может стать "признание выбора крымчан 2014 года", подчеркнула Поклонская.

Депутат Госдумы выразила надежду, что в следующий раз президенты России и Белоруссии встретятся не в Сочи, а в российском Крыму.

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