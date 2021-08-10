"Русские в Киргизии не гости": Жириновский пригрозил Бишкеку

В Москве у посольства Киргизии прошла акция протеста из-за участившихся в последнее время случаев притеснения русских в этой стране. На мероприятии выступил с резкой речью в адрес Бишкека лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

"Русские в Киргизии не гости", — заявил политик и отметил, что Россия на протяжении веков в ущерб себе развивала эту страну, строила там города, заводы и несла просвещение в Среднюю Азию. В настоящее время многие киргизские семьи живут за счет российских денег, которые зарабатывают мигранты в России.

"Наше терпение подходит к концу. Мы потребуем снизить число киргизских рабочих в России, ослабить экономические связи!" — заявил Жириновский.

Ранее в Бишкеке киргиз набросился на женщину-кассира за то, что она говорила по-русски. В июле в Киргизии на спортивных сборах по дзюдо мальчишки избили девятилетнего русского мальчика из-за его национальности.

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