Жириновский раскритиковал Лукашенко за позицию по Крыму

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский резко высказался в адрес президента Белоруссии Александра Лукашенко за его позицию в отношении российского Крыма.

Ранее Лукашенко сказал, что "признает Крым", когда "последний олигарх в России начнет поставлять туда продукцию".

По словам Жириновского, Россия тратит много денег и ресурсов на соседние государства. Он обвинил Белоруссию, Украину и страны Средней Азии в том, что они пользуются богатствами России.

Чтобы не допускать такой ситуации, власти России должны изменить политику по отношению к "соседям" и "друзьям", считает лидер ЛДПР.

По его мнению, России не нужны союзные государства, а "соседям" "нужно самим было проситься в состав России".

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