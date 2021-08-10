Милонов опять "выступил" и получил отповедь от Совета по правам человека

Депутат Госдумы Виталий Милонов отметился очередным скандальным высказыванием. И опять в адрес тех, кто, по его убеждению, не соответствует "традиционным нормам".

На этот раз на острый язык парламентария попали геи. Он назвал их "низшей стадией развития животного мира” и призвал "стерилизовать” гомосексуальное население страны, как бездомных кошек.

Отвечая на вопрос журналиста в своем аккаунте в TikTok, Виталий Милонов также предложил открыть приюты для геев, где их будут "размещать и кормить". Теперь видео удалено.

"Мы должны быть гуманными, — сказал Милонов. — А как мы будем бороться с бродячими кошками? Мы их стерилизуем. И геев тоже надо стерилизовать".

В ответ на это глава Российского Совета по правам человека Валерий Фадеев призвал депутата следить за своим языком и перестать призывать людей нарушать закон.

"Мне кажется, что, как и в советское время, партийный комитет должен заниматься им. Это неправильно, если депутат не читал Конституцию России, — сказал Фадеев. — Вы можете иметь негативное мнение о геях и ЛГБТ-сообществе, но политик должен следить за своим языком и не должен публично призывать к нарушению законов”.

К слову, для широкой общественности деятельность Милонова в Госдуме - тайна за семью печатями, поэтому у многих складывается впечатление, что он там находится только для того, чтобы эпатировать публику:

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