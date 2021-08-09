Не без скандала. Молдавия отозвала своего посла в РФ

Правительство Молдавии одобрило проект постановления об отзыве Владимира Головатюка с должности посла в РФ, сообщает ТАСС со ссылкой на премьера страны Наталью Гаврилицу.

Как пояснили агентству в министерстве иностранных дел и европейской интеграции Молдавии, отзыв посла связан с аспектами его работы, но не касается отношений между двумя странами.

При этом "Интерфаксу" в пресс-службе молдавского МИД рассказали, что процедура отзыва Владимира Головатюка запущена в связи с сексуальным скандалом, в котором оказался замешан посол.

Ранее его отозвали в Кишинев для консультаций в связи с обвинениями в домогательствах к одной из сотрудниц дипмиссии. Об инциденте, якобы имевшем место в начале июля, стало известно в конце прошлого месяца.

Напомним, Владимир Головатюк был назначен послом Молдавии в РФ в декабре 2020 года. Он сменил на этом посту Андрея Негуцу, отозванного с должности после инцидента с микроавтобусом посольства, который таможенники задержали на молдавско-украинской таможне с грузом анаболиков.

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