Его "заказали" на Западе. Лукашенко заявил, что не рад Протасевичу в Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о "заказе" западными странами политического активиста и экс-главреда телеграм-канала "NEXTA" Романа Протасевича.

По информации "Интерфакса", 9 августа на встрече с журналистами Лукашенко сообщил, что ему было бы проще, если бы Протасевич сейчас находился в Польше или Литве. "Потому что они его заказали", — заявил президент.

Он пояснил, что оказавшегося в стране блогера теперь приходится защищать, чтобы не допустить инцидентов, подобных тому, что произошел с главой "Белорусского дома в Украине" Виталием Шишовым, которого, как известно, обнаружили погибшим в Киеве.

"Не дай Бог случится с Протасевичем, как с Шишовым, крыть нечем… Я за него несу ответственность. …Я уже не рад, что этот Протасевич здесь оказался", — рассказал Лукашенко.

Напомним, сотрудники белорусского КГБ задержали 26-летнего Романа Протасевича 23 мая 2021 года в Минске после приземления там самолета ирландской авиакомпании Ryanair, на котором блогер летел в Вильнюс. Борт приземлился в Белоруссии после сообщения о минировании.

На следующий день после задержания Роман Протасевич сознался в причастности к организации массовых беспорядков в Минске после президентских выборов.

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