"Режим падёт": В Европарламенте призвали готовиться к революции в Белоруссии

Самая крупная фракция Европарламента, правоцентристская Европейская народная партия, призвала Евросоюз готовиться к революции в Белоруссии, поскольку "белорусский режим падёт". Это заявление главы партии Манфреда Вебера распространили в Брюсселе.

Политик сказал:

"Режим падет, и победа народа неизбежна — это только вопрос времени. ЕС должен готовить победу демократической революции в Белоруссии".

Протестные настроения начались в Белоруссии 9 августа прошлого года, когда проходили выборы президента. По данным ЦИК, победил Александр Лукашенко, но у некоторых белорусов возникли сомнения. На митингах были конфликты с силовиками. Лидер оппозиции, Светлана Тихановская, не признала результаты выборов и покинула страну.

Напомним, что белорусские оппозиционеры показали CNN "лагерь для политических диссидентов" под Минском. На участке обнаружили:

электрифицированный забор,

новые камеры слежения,

военную охрану,

окна с решётками и отражающими стёклами.

Самих заключённых не нашли. Старший советник Светланы Тихановской Франак Вячорка заявил, что так Александр Лукашенко готовится к новой волне протеста. Белорусские власти назвали новость фейком.

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