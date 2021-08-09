Самая крупная фракция Европарламента, правоцентристская Европейская народная партия, призвала Евросоюз готовиться к революции в Белоруссии, поскольку "белорусский режим падёт". Это заявление главы партии Манфреда Вебера распространили в Брюсселе.
Политик сказал:
"Режим падет, и победа народа неизбежна — это только вопрос времени. ЕС должен готовить победу демократической революции в Белоруссии".
Протестные настроения начались в Белоруссии 9 августа прошлого года, когда проходили выборы президента. По данным ЦИК, победил Александр Лукашенко, но у некоторых белорусов возникли сомнения. На митингах были конфликты с силовиками. Лидер оппозиции, Светлана Тихановская, не признала результаты выборов и покинула страну.
Напомним, что белорусские оппозиционеры показали CNN "лагерь для политических диссидентов" под Минском. На участке обнаружили:
Самих заключённых не нашли. Старший советник Светланы Тихановской Франак Вячорка заявил, что так Александр Лукашенко готовится к новой волне протеста. Белорусские власти назвали новость фейком.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
Кабаева призналась, что обычно не комментирует чьи-либо высказывания, но в данном случае не может остаться в стороне.