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Обращение Булановой в ЦИК посмотрели более полумиллиона человек

Политика

Видео, в котором певица просит Памфилову обратить внимание на выборы в Петербурге, разошлось по соцсетям и СМИ.

Обращение Булановой в ЦИК посмотрели более полумиллиона человек

На прошедшей неделе в Сети появилось видеообращение Татьяны Булановой. Певица пожаловалась на злоупотребления чиновников и препятствование ведению кампании партией "Родина", от которой Буланова выдвигается в ЗакС и ГД РФ.

Также Буланова попросила председателя ЦИК РФ Эллу Памфилову прислать в Петербург специальную комиссию, чтобы "помочь губернатору Александру Беглову обеспечить равные условия для всех кандидатов".

Обращение тут же попало в СМИ, и оставалось в топе новостей все выходные. Просьбу Булановой опубликовали как именитые федеральные средства массовой информации вроде

  • "Коммерсанта",
  • РБК,
  • телеканала "Царьградъ",

так и ведущие петербургские СМИ:

  • "Фонтанка",
  • "Невские новости",
  • "Деловой Петербург".

В соцсетях видео разошлось по десяткам пабликов "ВКонтакте" и Facebook, телеграм-каналов, а также в Twitter и "Одноклассниках". Несколько сотен пользователей разместили соответствующие посты на личных страницах.

Общая аудитория, разместивших или упомянувших обращение СМИ, превышает миллион человек.

На различных страницах в соцсетях обращение набрало по несколько тысяч просмотров. Если видео посмотрел каждый второй человек, увидевший новость, то выходит, что обращение Булановой увидели около полумиллиона россиян.

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Автор: Ирина Гусакова, Редактор: Елена Тимошкина, Куратор: Олег Артюков
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