Обращение Булановой в ЦИК посмотрели более полумиллиона человек

Видео, в котором певица просит Памфилову обратить внимание на выборы в Петербурге, разошлось по соцсетям и СМИ.
На прошедшей неделе в Сети появилось видеообращение Татьяны Булановой. Певица пожаловалась на злоупотребления чиновников и препятствование ведению кампании партией "Родина", от которой Буланова выдвигается в ЗакС и ГД РФ.
Также Буланова попросила председателя ЦИК РФ Эллу Памфилову прислать в Петербург специальную комиссию, чтобы "помочь губернатору Александру Беглову обеспечить равные условия для всех кандидатов".
Обращение тут же попало в СМИ, и оставалось в топе новостей все выходные. Просьбу Булановой опубликовали как именитые федеральные средства массовой информации вроде
так и ведущие петербургские СМИ:
В соцсетях видео разошлось по десяткам пабликов "ВКонтакте" и Facebook, телеграм-каналов, а также в Twitter и "Одноклассниках". Несколько сотен пользователей разместили соответствующие посты на личных страницах.
Общая аудитория, разместивших или упомянувших обращение СМИ, превышает миллион человек.
На различных страницах в соцсетях обращение набрало по несколько тысяч просмотров. Если видео посмотрел каждый второй человек, увидевший новость, то выходит, что обращение Булановой увидели около полумиллиона россиян.
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Кабаева призналась, что обычно не комментирует чьи-либо высказывания, но в данном случае не может остаться в стороне.