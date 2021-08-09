Переломный момент: эксперт назвал 5 признаков падения однополряного мира

Эксперт американского журнала National Interest Марк Кац привел наглядные примеры, свидетельствующие об окончании геополитического главенства США.

Говоря об этом, он вспоминает, как сложился биполярный мир, в котором основное влияние делили между собой две сверхдержавы СССР и Соединенные штаты. По словам эксперта, однополярный мир сложился после распада социалистического блока и просуществовал порядка 30 лет.

Таким образом сейчас мы можем наблюдать переломный момент, при котором баланс геополитический сил начал изменятся. На данный момент есть как минимум три сверхдержавы, которые Вашингтону не удалось подавить, а значит и гегемонии больше не существует.

Аргументируя данный тезис Кац называет следующие факты:

влияние США на Ближнем Востоке сильно снизилось: две крупнейшие военные операции Афганистане и Ираке провалились,

в странах бывшего СССР их позиции также ослабли, что заметно по вялым действиям в грузинском и украинском вопросах,

Вашингтон уступил инициативу Москве, Тегерану и Анкаре в Сирии, Йемене и Ливии,

попытки помешать Китаю нарастить экономическую и геополитическую мощь также провалились, ,

Напоследок Штаты безрезультатно пытались сблизиться со своими соперниками - Дональд Трамп пытался наладить диалог с КНДР и Ираном, однако эти и многие другие государства намного охотнее сотрудничают друг с другом, чем с Америкой.

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