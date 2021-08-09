Эксперт американского журнала National Interest Марк Кац привел наглядные примеры, свидетельствующие об окончании геополитического главенства США.
Говоря об этом, он вспоминает, как сложился биполярный мир, в котором основное влияние делили между собой две сверхдержавы СССР и Соединенные штаты. По словам эксперта, однополярный мир сложился после распада социалистического блока и просуществовал порядка 30 лет.
Таким образом сейчас мы можем наблюдать переломный момент, при котором баланс геополитический сил начал изменятся. На данный момент есть как минимум три сверхдержавы, которые Вашингтону не удалось подавить, а значит и гегемонии больше не существует.
Аргументируя данный тезис Кац называет следующие факты:
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
Кабаева призналась, что обычно не комментирует чьи-либо высказывания, но в данном случае не может остаться в стороне.